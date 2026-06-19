ಪರಶುರಾಮರಂತೆ ರಾಹುಲ್‌ ಚಿತ್ರಣ: ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ತಿರುಗೇಟು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ‘ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ 56ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಹಿಂದೂಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಾರಾಣಸಿಯ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಪರಶುರಾಮರಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸುರಿದು ಕೆಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗಾಂಧಿ ದೇವರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಪರಶುರಾಮರಂತೆ ದೇವರ ಅವತಾರ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿರುಗೇಟು:</strong> ಬಿಜೆಪಿಯು ಪರಶುರಾಮರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ನಾಥೂರಾಮ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮೊದಲು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>