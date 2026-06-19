ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಪರಶುರಾಮರಂತೆ ರಾಹುಲ್‌ ಚಿತ್ರಣ: ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ತಿರುಗೇಟು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 16:55 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 16:55 IST
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BJPRahul Gandhi

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