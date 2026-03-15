ಎಂಸಿಸಿ, ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಹಿತೆ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (ಎಂಸಿಸಿ) ಎನ್ನುವುದು 2014ರಿಂದ 'ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಹಿತೆ' ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಚಾರವು ನಿಂದನೆ, ಬೆದರಿಕೆ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದರಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>'ಜಿ1 ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳು, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೆ, ಜಿ2 ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಬ್ಬರೂ ಗುಜರಾತ್ನವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಿ2 ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.</p>