ಜನರಿಗೆ ಮಿತವ್ಯಯ ಪಾಠ..ದಾಖಲೆಯ ಆಮದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಡಿ

'ನವದೆಹಲಿ: 'ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ, ಒಂದೆಡೆ ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರುವ ನೀವು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮಿತವ್ಯಯದ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದೂ ಟೀಕಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಇಂಧನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅಂದಾಜು ₹47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ (500 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್) ಮೊತ್ತದ ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ಇಂಧನ ಬಳಕೆ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿಸುವಂತೆ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ12ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ?' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಲಂಚದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾನಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಈ 'ಪರಿಹಾರ'ಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ 'ಶರಣಾಗತಿ'ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇ' ಎಂದೂ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.