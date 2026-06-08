'ಇಂಡಿಯಾ'ದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿತ್ತ

<p>ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಿರ್ವಿವಾದದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮರುಜೋಡಣೆಯ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದಿಡುವ ಮೂಲಕ ಎನ್ಡಿಎ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಸಭೆಗೆ ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಶನಿವಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರ ಇದು ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಭೆಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಪ್ರಖರ ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿರುವ ಅಧೀರ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಬಲ ಟಿಎಂಸಿ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವನ್ನು ತಳೆಯಬೇಕೆಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದ ಅಧೀರ್, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕಳಂಕರಹಿತರಾಗಿರುವ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದು ಅಧೀರ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಮಮತಾ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿರುವ ಟಿಎಂಸಿಯ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಲು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 1996ರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದ ನಾಯಕರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಬೇಕು. ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧೀರ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ನ ಮೆಲ್ಖಿಗುಂಜ್ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಯ ಐವರು ಟಿಎಂಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.</p><p>2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಪ್ರಬಲ ಟಿಎಂಸಿ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ತಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಟಿಎಂಸಿ ಎಂದು ಮಮತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅಧೀರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.</p><p>2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟಿಎಂಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ರಾಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಆದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಸೋದರಳಿಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಬಳಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್, ಮಮತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಂಡಾಯದ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕ ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟಿಎಂಸಿಯ 80 ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ ಆತನಿಗೆ 60 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಸಹ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. </p><p>ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಸಿಪಿಎಂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸೋತು ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದೆ.</p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲುಂಡ ಬಳಿಕ ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಬಹುತೇಕ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ದೀದಿ ಸೋತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನದೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮುಂದವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>