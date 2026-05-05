‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ‘ಕೈ’ ಶಕ್ತಿ

ನವದೆಹಲಿ: 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ಐದು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆಯ ಪತನವು 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವ, ಹಿಂದುತ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ 'ತಡೆಗೋಡೆ' ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆಯು ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಏಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆಯ ಸೋಲು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.

ಈಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನೂ 'ವಿಜೇತ' ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ' ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಬಣದ ಪರ ಅವರು ನಿಂತರು. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ತಮಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ರಾಹುಲ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಟಿವಿಕೆ ಜತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಜತೆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪದ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅವರು ಇದೀಗ ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷವು ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಬೇಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಬಣದ ಹೇಳಿಕೆ. ಆದರೆ, 2010ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷದ ಜತೆ ಮೈತ್ರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಪಿಎಂನ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವವೂ ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಬಯಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಂತೆಯೇ ಸಿಪಿಎಂನ ದೆಹಲಿಯ ನಾಯಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಸಿಕೆಯಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಸಹವರ್