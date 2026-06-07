ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಪೊಟ್ಟಣದ ಗಾತ್ರ ನಿಗದಿ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ಗಾತ್ರವು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆಅನುಗುಣವಾದ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮ ವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅನು ಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ ಪೊಟ್ಟಣ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ತೈಲದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ (ಎಸ್ಒಪಿ) ಇಲಾಖೆಯು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಯಾರಕರು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಸ್ಒಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಬಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗಾತ್ರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 200 ಎಂ.ಎಲ್/ಗ್ರಾಂ, 500 ಎಂ.ಎಲ್/ಗ್ರಾಂ, 1 ಲೀಟರ್/ಕೆ.ಜಿ, 2 ಲೀಟರ್/ಕೆ.ಜಿ, 3 ಲೀಟರ್/ಕೆ.ಜಿ, 4 ಲೀಟರ್/ಕೆ.ಜಿ, 5 ಲೀಟರ್/ಕೆ.ಜಿ, 15 ಲೀಟರ್/ಕೆ.ಜಿ ಮತ್ತು 20 ಲೀಟರ್/ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಶೇಂಗಾ, ಸಾಸಿವೆ, ಎಳ್ಳು, ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆ, ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ಎಸ್ಒಪಿ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಉದ್ಯಮ ಸಂಘಗಳ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮಗಳು–2011ರ (ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳು) ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ ಲೀ.) ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>200 ಎಂ.ಎಲ್/ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರುವ ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಗಾತ್ರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-2039091301</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>