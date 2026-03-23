ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮಂಡನೆ, ಜೆಪಿಸಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೊಣೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ಚರಣ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2026 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.</p><p>ಇದರ ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. 2013ರ ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ 2008ರ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಸೂದೆ ಬಯಸಿದೆ.</p><p>ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಯ್ದೆಯು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p><p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೆ ಡಿ.ಪುರಂದರೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಶೋಭನಾಬೆನ್ ಬರಾಯಿಯಾ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. </p><p>ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮಗುಂಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಸಂಸದೆ ಗುಮ್ಮ ತನುಜನಾ ರಾಣಿ ಅವರು ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಎದುರು ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>