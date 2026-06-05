ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಅಪಘಾತ: ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ದಂಪತಿಯನ್ನು 100 ಮೀಟರ್ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಟ್ರಕ್‌ ಚಾಲಕ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 13:47 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 13:47 IST
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Uttar PradeshDeathRoad Accident

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