ಗೋ ಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ: ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್

<p><strong>ಮಥುರಾ</strong>: 'ರಾಮಮಂದಿರದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಿದ್ದ ಅರಿವು ಗೋ ಹತ್ಯೆಯ ಕುರಿತೂ ಇದ್ದರೆ, ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು. ಗೋ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವೃಂದಾವನದ ಮಾಲೂಕ್ ಪೀಠದ ಮಾಲುಕ್ ದಾಸ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾವನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದ್ದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಜನರಲಿದ್ದ ಭಾವನೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p>