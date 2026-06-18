ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದರ ಇಳಿಕೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 6:23 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 6:23 IST
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