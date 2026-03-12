ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ 1,35,335 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ಹಡಗು

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊಂದಿದ ಹಡಗು, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. </p><p>ತೈಲ ತುಂಬಿದ ಕಂಟೇನರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಲೈಬೀರಿಯಾ ಮೂಲದ ‘ಶೆನ್ಲಾಂಗ್ ಸೂಯೆಜ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ ಎನ್ನುವ ಹಡಗು ಬುಧವಾರ(ಮಾ.11) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಬಂದರು ತಲುಪಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1,35,335 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವಿದೆ. ಇನ್ನೂ 36 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಮಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ರಿಫೈನರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮಾ.1ರಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಸ್ ಟನೂರಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ‘ಶೆನ್ಲಾಂಗ್ ಸೂಯೆಜ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’, ಮಾ.3ರಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಡಾಟಾದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾ.8ರಂದು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಡಗು, ನಂತರ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>‘ಶೆನ್ಲಾಂಗ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಒಡೆತನದ ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ 29 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದರು. </p><p>ಭಾರತ ಮೂಲದ 28 ಹಡಗುಗಳು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ 24 ಹಡಗು ಹಾಗು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 4 ಹಡಗುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂದರುಗಳು, ಹಡಗು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಮಾ.11ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಕು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದ ‘ಮಯೂರಿ ನಾರಿ’ ಹೆಸರಿನ ಹಡಗು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿ ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>