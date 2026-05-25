ಬಕ್ರೀದ್‌ ಹಬ್ಬ: ಸಿಯುಇಟಿ–ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ರಜಾ ದಿನ ಬದಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಮೇ 28ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಸಿಯುಇಟಿ–ಯುಜಿ) 2026 ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ(ಎನ್ಟಿಎ), 'ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೀಡಲಾಗುವ ರಜಾ ದಿನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಎನ್ಟಿಎ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.