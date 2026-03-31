ಪೋಪ್‌ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ದಲೈ ಲಾಮಾ

<p><strong>ಧರ್ಮಶಾಲಾ</strong>: ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಪೋಪ್ 14ನೇ ಲಿಯೊ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಟಿಬೆಟ್ನ ಬೌದ್ಧರ ಧರ್ಮಗುರು ದಲೈ ಲಾಮಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಅಹಿಂಸೆ, ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">'ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ' ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದ ಪೋಪ್ 14ನೇ ಲಿಯೊ, 'ಜೀಸಸ್ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅವರು ಯಾವ ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಬೆಂಬಲದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>