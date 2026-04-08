‘ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ’

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ದೇಶ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಎಂ.ವಿ. ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮಾಡಿರುವ ಯಡವಟ್ಟುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶವು ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಂಗಲಾಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಕಾರಣ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಮರುದಿನವೇ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅನುದಾನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಲ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎ.ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ. ಬಸವರಾಜ್, ರಘು ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಸುರೇಶ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-43-1429098954