<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆಪ್ತ, ಕುಖ್ಯಾತ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆದಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಡೋಲಾನನ್ನು (59) ಮೇ 8ರವರೆಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯೂರೋ (ಎನ್ಸಿಬಿ) ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>2024ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಡೋಲಾನನ್ನು ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈತ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಡೋಲಾನನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಎನ್ಸಿಬಿಗೆ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ರಿಮಾಂಡ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಡೋಲಾನನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಬುಧವಾರ ಕರೆತಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಜನ್ವರ್ ಅವರ ಎದುರು ಗುರುವಾರ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಎನ್ಸಿಬಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೇ 8ರವರೆಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಡೋಲಾ ಮುಂಬೈನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದವನಾಗಿದ್ದು, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈತ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ' ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>