₹440 ಕೋಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿಯ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ₹440 ಕೋಟಿ ಹೊಂದಿದ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಪಕ್ಷದ ದೇಣಿಗೆಯ ಮೂಲದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಜಗಳವು ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದೆ. </p>.<p class="title">‘ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಿತಾಬ್ರಾತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. </p>.<p class="title">ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಪರ ನಿಷ್ಠೆ ಹೊಂದಿದ್ದ 10 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಭಿದನ್ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>