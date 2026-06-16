ರಾಮಮಂದಿರ ಹಣ ನಾಪತ್ತೆ | ‘ಸನಾತನ ವಿರೋಧಿ’ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಯಾವುದು: ಅಖಿಲೇಶ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ

<p><strong>ಲಖನೌ</strong>: ‘ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರದ ‘ಕಾಣಿಕೆ ಹಣ ನಾಪತ್ತೆ’ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ‘ಸನಾತನ ವಿರೋಧಿ’ ತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ರಚಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಾಣಿಕೆ ನಾಪತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ, ಭೂಮಿಯ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಲ್ಲುಗಳು.. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಿ’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಿಜೆಪಿಯ, ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೂ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ‘ಮಹಾಪಾಪ, ಮಹಾ ಹಗರಣ’ದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸನಾತನ ವಿರೋಧಿ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೊರಬರಲಿ’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 7ರಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣ ನಾಪತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಶ್ರೀ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನವಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಶನಿವಾರ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಸುಳ್ಳು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ರಾಮಮಂದಿರದ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>