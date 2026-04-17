<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ‘ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವೇ’ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಕಾಸಾ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಆಕಾಸಾ ಏರ್ ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್–ಆಫ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವು ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಕಾಸಾ ಏರ್ನ ಕ್ಯೂಪಿ–1406 ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವು ಲೇಹ್ನಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು.</p>