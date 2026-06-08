ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ₹5.38 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 15.38 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 7:01 IST
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