ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 9 ಮಂದಿ ಮೃತ, ಜಿಗಿದು ಪಾರಾದ ತಂದೆ–ಮಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಅನಿಲ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಪುತ್ರಿಯ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಏಣಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎಟಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅನಿಲ್ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಮಗುವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಬಳಿಕ ಜಿಗಿದ ಅನಿಲ್ ವಾಹನವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಸಚಿನ್ (29) ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 9 ಮಂದಿ ಸಾವು.