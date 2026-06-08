ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ: ಕೇಂದ್ರ,ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:04 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:04 IST
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Central GovernmentCBSEDelhi High Court

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