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Homenewsindia news

ದೆಹಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್‌ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: ಮೃತರಲ್ಲಿ 13 ವಿದೇಶಿಯರು; ರಣಧೀರ್‌ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌

ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ: ರಣಧೀರ್‌ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 15:56 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 15:56 IST
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ರಣಧೀರ್‌ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌
ರಣಧೀರ್‌ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌
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