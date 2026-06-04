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Homenewsindia news

ದೆಹಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: 21 ಜನರ ಸಾವು

ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿದ ಕೆಲವರು * ಹಲವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:32 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:32 IST
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ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕೆಲ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಿದರು –ಎಪಿ/ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 
ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕೆಲ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಿದರು –ಎಪಿ/ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು  –ಎಪಿ/ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು  –ಎಪಿ/ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿಯಲು ಮುಂದಾದ ವಿದೇಶಿಯರು –ಎಪಿ/ಪಿಟಿಐ 
ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿಯಲು ಮುಂದಾದ ವಿದೇಶಿಯರು –ಎಪಿ/ಪಿಟಿಐ 
DelhiFIRhospital

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