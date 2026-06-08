ದೆಹಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ ದುರಂತ: ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಜೈ ಮಿಶ್ರಾ ಶರಣಾಗತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 22 ಮಂದಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಜೈ ಮಿಶ್ರಾ, ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎದುರು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಮಾಳವೀಯ ನಗರದ ‘ಹೌಜ್ ರಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ‘ಫ್ಲರಿಷ್ ಸ್ಟೇ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ’ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೋಟೆಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನಾಗಿದ್ದ ಮಿಶ್ರಾ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಹಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದರು. </p>.<p class="bodytext">ಫ್ಲರಿಷ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕ ಲವಕೇಶ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಚರನೂ ಆಗಿರುವ ಮಿಶ್ರಾ, ಹೋಟೆಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದೀಗ ಮಿಶ್ರಾ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. </p>.<p class="bodytext">ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2024ರಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಶ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>