ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ: ಪೊಲೀಸ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 15:29 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 15:29 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ವರೆಗೆ..
ಆಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ವರೆಗೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜೆಇಇ ದತ್ತಾಂತ ಸೋರಿಕೆ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒತ್ತಾಯ
ಜೆಇಇ ದತ್ತಾಂತ ಸೋರಿಕೆ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒತ್ತಾಯ
DelhiprotestDelhi PoliceJantar Mantarcockroach janata party

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT