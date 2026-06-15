ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೂ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ: ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್

ಸಂಘವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ: ನೋಂದಣಿ ವಿಷಯ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 16:23 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 16:23 IST
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ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಇಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
- ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್‌, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
RSSMohan Bhagat

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