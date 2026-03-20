ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ: ಡಿಜಿಸಿಎ ಸಲಹೆ

ಮುಂಬೈ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ಬಳಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 9 ವಾಯುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸುರಕ್ಷತೆ– ಅಪಾಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವರದಿಯನ್ನು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಡಿಜಿಸಿಎ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕದ ವಾತವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವಲಯುವು ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹರೇನ್, ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಜೋರ್ಡನ್, ಕುವೈತ್, ಲೆಬನಾನ್, ಕತಾರ್, ಒಮಾನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮೀರೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಷಪ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಈ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 28ರವರೆಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ.