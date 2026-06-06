ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಭೂಕಂಪ: ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದ ಜನ

<p><strong>ಧರ್ಮಶಾಲಾ</strong>: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ 5ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ, ಜೀವಹಾನಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 10.04ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 5 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. </p><p>ಧರ್ಮಶಾಲಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಕಾಂಗ್ರಾ-ಚಂಬಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧೌಲಾಧರ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ ಘಡೋಯಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಎಫ್. ಕುಗ್ಟಿ ನಡುವೆ ಕಂಪನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭೂಮಿಯಿಂದ 22.5 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರಾ, ಚಂಬಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭೂಮಿಯು ಜೋರಾಗಿ ನಡುಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.52ಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 16 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಧೌಲಾಧರ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಿಂಕಿಯಾನಿ ಪಾಸ್ ಬಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ 2.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಲಘು ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ 5.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೆರಡು ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. </p><p>ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಇರುವ ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪ-ಅಪಾಯದ ವರ್ಗವಾದ ಭೂಕಂಪ ವಲಯ–5ರ ಅಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>