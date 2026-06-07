ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಪ್ರಧಾನ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ: ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 14:50 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 14:50 IST
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