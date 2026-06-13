ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಧೀರಜ್ ಸೇಥ್ ಸಾರಥ್ಯ

ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಹೊಣೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 10:58 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 10:58 IST
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Indian ArmyIndian Army Chief
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