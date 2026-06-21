<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಸಿಜೆಪಿ) ವತಿಯಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಯುವಜನರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರು ರೈತರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದಾದ್ಯಂತವಿರುವ ರೈತರು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತರು. ಇದೀಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಶನಿವಾರವೂ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಯುವಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ‘ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಳ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ದೀಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಭಾನುವಾರವೂ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೀಪ್ಕೆ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ತಡೆಯಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>