Success Story: 90ರಷ್ಟು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಆದರೂ SSLCಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಾಲಕಿ

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಕಠಿಣವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಡಿಶಾದ ಧೆಂಕನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ವರ್ಷದ ಸುನೀತಾ ನಾಯಕ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ, ಆದರೂ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 309 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ಸುನೀತಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಅತಿ ಕುಳ್ಳನೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುನೀತಾ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯವರು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಯ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಆಕೆಯನ್ನು ಸುನಾಝರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು.

'ಸುನೀತಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅವಳು ಸರಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಬರಹಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ ಸುನೀತಾ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುನೀತಾರ ಮುಂದಿನ ಓದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸರೋಜ್ ಸಾಹು ಅವರು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸುನೀತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ 9 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವಳು ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಊಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಓದುವ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ' ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸುವಶ್ರೀ ಸಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.