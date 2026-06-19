ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹25 ಕೋಟಿ: ಸಂಜಯ್‌ ರಾವುತ್‌ ಆರೋಪ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ‘ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತವಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹25 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ (ಉದ್ಧವ್ ಬಣ) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆರು ಭಿನ್ನಮತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ₹25 ಕೋಟಿ ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು. ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ‘ವೈ ಪ್ಲಸ್’ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‘ಈ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಓಡಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ದಿನಾ ಪಾಟಿಲ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಗಳು ರಜೋಲ್ ಪಾಟಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೆಯೇ ರಜೋಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತು’ ಎಂದರು. ‘ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಹಾಜರಾಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>