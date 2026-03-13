ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ: ಕೆಎಂಡಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಡಿಎಂಕೆ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ತಮಿಳುನಾಡು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಮುಂಬರಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಕೊಂಗುನಾಡು ಮಕ್ಕಳ್ ದೇಸಿಯ ಕಾಚಿ(ಕೆಎಂಡಿಕೆ)ಗೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಕೆಎಂಡಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಎಂಡಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಡಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇ.ಆರ್.ಈಶ್ವರನ್ ಅವರು ತಿರುಚನಕೋಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p class="bodytext">ಈವರೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಎಂಡಿಎಂಕೆಗೆ ನಾಲ್ಕು, ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ ಎಂಎಂಕೆಗೆ ತಲಾ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ.</p>