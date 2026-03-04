ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಮೈತ್ರಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುದ್ರೆ

‘ಕೈ’ಗೆ 28 ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, 1 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:01 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:01 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressBJPRahul GandhiTamil NaduMK StalinDMK5 states electionsTamil Nadu Assembly Election 20265 State Assembly elections- 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT