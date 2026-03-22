Tamil Nadu Election: ಸಿಪಿಎಂಗೆ 5 ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ ಡಿಎಂಕೆ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಮುಂಬರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಸಿಪಿಎಂಗೆ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ನಡುವೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. </p>.<p>'ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, 5 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಷಣ್ಮುಗಂ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ತಲಾ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹೊಸ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಷಣ್ಮುಗಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>