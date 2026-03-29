ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ₹8 ಸಾವಿರ ಕೂಪನ್: 'ಗೃಹಿಣಿ'ಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಭರವಸೆ

ಚೆನ್ನೈ: ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ 'ಇಲ್ಲತ್ತರಸಿ'(ಗೃಹಿಣಿ) ಕೂಪನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹8 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಕೂಪನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್,'ಪಕ್ಷವು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

'ಈ ಕೂಪನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಟಿ.ವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಮಿಕ್ಸಿ, ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಓವನ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಕೂಪನ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸಿ.ಎಂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ, 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧರು, ವಿಧವೆಯರು ಹಾಗೂ ಅವಿವಾಹಿತೆಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪಿಂಚಣಿ ₹2 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿ ಹಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.