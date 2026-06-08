ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಬಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ: ಡಿಎಂಕೆ

<p>ಚೆನ್ನೈ: ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಬಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಇಂಡಿಯಾ ಬಣದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಡಿಎಂಕೆ ವಕ್ತಾರ ಟಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ಇಳಂಗೋವನ್, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಬಣದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಕಾರಣವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡಿಎಂಕೆ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದು, ಡಿಎಂಕೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇಳಂಗೋವನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಮ್ಮ ಮೂರು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಐಯುಎಂಎಲ್, ವಿಸಿಕೆ) ಈಗ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಎಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಕ್ಕೂಟ ತೊರೆದಿದೆ’ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡಿಎಂಕೆಯು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಇತರೆ ಕೆಲ ಪಕ್ಷಗಳಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬದಲು ರಾಜ್ಯದ ಪಕ್ಷದ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ ಬಣದ ಸಭೆಯನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲುಂಡ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಿಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬಂದಿದೆ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>