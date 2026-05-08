ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ: ಡಿಎಂಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಟಿವಿಕೆ

ಡಿಎಂಕೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ಟಿವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ?
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮೇ 2026, 5:47 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಟಿವಿಕೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿರ್ಬಂಧ
ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರೂ, 118 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಟಿವಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಎಂಕೆಯ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರ
ವಿಜಯ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
ಶಾಸಕರ ಮೇಲಾಟ ಮತ್ತು ಆತಂಕ
ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುವ ಆತಂಕವಿದ್ದು, ಶಾಸಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಡಿಎಂಕೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ
ಟಿವಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಿಪಿಎಂ, ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ವಿಸಿಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂದು ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
234
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು
108
ಟಿವಿಕೆ ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
118
ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
59
ಡಿಎಂಕೆ ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಥಾನಗಳು
47
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಥಾನಗಳು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
AIADMKDMKTamil Nadu Assembly Election 2026

