‘ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದೆ’: ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ DMKಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ: </strong>ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದವರು.</p><p>ಇದೇ ವರ್ಷ (2026) ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಟಿವಿಕೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ, ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇತಿಹಾಸ.</p><p>ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ನಡೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನ ಕುರುಹುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮೀಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ‘ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದೆ’ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿವಿಕೆ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಚು ತಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಡೆ ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್, ಹಿಂದಿನ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ದೋಚಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಜಾಲವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿದ ವಿಜಯ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ’ದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.</p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ‘ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದೆ’ ಎಂಬಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ‘ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದೆ’ ಎಂಬಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸನ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ‘ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ’ ಎಂಬುದರ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ವಿಜಯ್ ಈಗ ಅನುಕರಿಸಿರುವುದೂ ಅದನ್ನೇ..</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>