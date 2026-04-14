ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉತ್ಕಟ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತ

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಮಹಾನ್ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ಕಟ ಮಾನವತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ದೇಶದ ಸಮಾನತೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದ ಭಾರತವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಾನತೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆದಿವಾಸಿ- ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು, ಶೋಷಿತರು, ದುರ್ಬಲರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 'ಸೆಟ್ಟಿಯೆಂಬೆನೆ ಸಿರಿಯಾಳನ?ಮಡಿವಾಳನೆಂಬನೆ ಮಾಚಯ್ಯನ?ಡೋಹರನೆಂಬೆನೆ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ?ಮಾದಾರನೆಂಬೆನೆ ಚನ್ನಯ್ಯನ?ಆನು ಹಾರುವನೆಂದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯ ನಗುವನಯ್ಯ?' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕೆಳಸ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅರ್ಥೈಸಿದ ರೀತಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶಿವಶರಣರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ವಿವಾಹವೆಂದರೆ ಮೂಗುಮುರಿಯುವ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಕುಂದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವಿರುವಾಗ ಶರಣ ಹರಳಯ್ಯನ ಮಗನಿಗೆ, ಮಧುವರಸನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೇ ಸರಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದವರು. ಅಕ್ಷರದ ಸಂಕೇತ, ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಗತಿ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಸಾಧನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯಲು ಜಾತಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ.

ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿದವರು, ಬದುಕುವ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು. ಇವರ ಬದುಕು ಜಾತೀಯತೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಾಂತ್ವನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯಿತು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಕ್ತತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. 'ಮಹದ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ' ಮತ್ತು 'ಕಾಲಾರಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ' ಚಳವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು.

'ಕಲಿಯಿ