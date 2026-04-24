ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು

ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

ಇಂದು ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನ. ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹತ್ತು-ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ!. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೂ, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು, ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ದೇಶದ-ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಕಲಾವಿದರೂ ಅಭಿನಯಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ– ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವಣ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್–ಲೆಬನಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಇರಾನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್.

ಭಾರತವು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆ ದೇಶದ ಮನವೊಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮನವೊಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ: ಅಮೆರಿಕ.

ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆಏಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಬಾರದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಜಿಟಿ) ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ನೀರಿನ ಮೂಲ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿಫಲ: ಆರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಎನ್ಜಿಟಿ ನೋಟಿಸ್.

'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಐ–ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇ.ಡಿ) ಗುರುವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ.

ಭಾರತದ ಐ.ಟಿ. ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಶೇಕಡ 20.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ₹8,501 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.

ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಲಾಭ ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ (ಇ.ವಿ) ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದ 'ಮಾಡೆಲ್ ವೈಎಲ್' ಕಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ 'ದ ಬಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಪಿಯರ್ ಡೌನ್ಟೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್'ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು.

ಟೆಸ್ಲಾ: 'ಮಾಡೆಲ್