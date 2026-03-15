<p><strong>ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ (ತೆಲಂಗಾಣ):</strong> ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪೈಲಟ್ ರೋಹಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಮೊಯಿನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌತಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಜನರಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರೋಹಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಟಿಡಿಪಿ ಸಂಸದ ಪುಟ್ಟ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ರಿತೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಎಂ. ರಮೇಶ್, ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ, ರವಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ (ಡ್ರಗ್ಸ್) ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>