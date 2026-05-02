ಇ.ಡಿ: ಬಂಧನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತ, ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇ.ಡಿ) ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 27ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಆಗಿದ್ದು, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ₹81 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿರುವುದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2025–26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2,896 ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದಾಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ₹32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೈಜ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮರಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೋಧ, ಆಸ್ತಿಗಳ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಇ.ಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಲ್ಲ, ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧರಿಸಿದ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಇ.ಡಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ವಿವರ</strong></p><p>ವರ್ಷ; ಪ್ರಕರಣ; ಬಂಧನ;ದಾಳಿ;ಮುಟ್ಟುಗೋಲು (₹ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</p><p>2025–26;2,892;156;712;81,422</p><p>2024–25;1,491;214;461;30,336</p><p>2023–24;698;272;321;12,477</p>