ಬುಧವಾರ, 27 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ: ಪಿಣರಾಯಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ದಾಂಧಲೆ, ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಮೇ 2026, 18:59 IST
Last Updated : 27 ಮೇ 2026, 18:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್‌ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ  ತನಿಖೆಗೆ ಬಂದ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 
ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್‌ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ  ತನಿಖೆಗೆ ಬಂದ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 
ಇ.ಡಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಪಿಎಂ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅಂತಹ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು
–ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್‌, ಸಿಪಿಎಂ ಮುಖಂಡ
ಹಿಂಸಾಚಾರವೇ ಭ್ರಷ್ಟರ ಕೊನೆಯ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ. ಪಿಣರಾಯಿ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಸಿಪಿಎಂ ನಡೆಸಿದ ದಾಂಧಲೆಯು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ
–ರಾಜೀವ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌, ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇರಳಂ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
PoliticsKeralaPinarayi VijayanED RaidV. D. Satheesan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT