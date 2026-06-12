ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 18 ಹೆಬ್ಬಾವು ಪತ್ತೆ: ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ!

<p><strong>ತ್ರಿಶೂರ್</strong>: ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಪೂಂಕುನ್ನಂನ ಎಂ.ಜಿ ನಗರದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 18 ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. </p><p>ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ಮೊದಲು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮರಿಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸುಮಾರು 8 ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎರಡು ಮರಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದವು.</p>.ರಾಜ್ಯಸಭೆ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ.ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ | ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ: ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರ ತಲೆದಂಡ. <p>ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಹಾವು ರಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇನ್ನೂ 10 ಮರಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮರಿಗಳು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಮನೆಯ ತಳಪಾಯದ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಈಗ ಒಡೆದು ಮರಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ.ಮರಳು ಕಲಾವಿದ ಸುದರ್ಶನ್ ಮುಡಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!. <p>ಹಿಡಿಯಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾವುಗಳು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಮನೆಯವರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ,ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ: ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ವಿರುದ್ಧ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕಿಡಿ .ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸಿ-295: ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿಶೇಷಗಳೇನು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>