ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

80 ದಿನಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ: ಸಚಿವ ಕಿಶನ್‌ ರೆಡ್ಡಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 14:57 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 14:57 IST
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BJPCentral GovernmentCoalCoal Shortage

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