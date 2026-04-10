ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿಗೆ 'ಪಿಯುಸಿ' ಪತ್ರವಿಲ್ಲವೆಂದು ದಂಡ: ಹೌಹಾರಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

<p><strong>ಜೈಪುರ:</strong> ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಪಿಯುಸಿ) ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ಹಾಕಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಪಿಯುಸಿ) ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ನಡೆದಿದ್ದೇನು? </h2><p>ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾಗೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಕಾರಿನ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಎಎಸ್ಐ) ಕಾರನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ₹ 200 ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಪಿಯುಸಿ) ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ₹ 1,500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಚಲನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರು ಎಷ್ಟೇ ವಾದಿಸಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p>.<h2>ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ...</h2><p>ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರಿನ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಪರದೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಿಯುಸಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಪ್ಪಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ದಂಡವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?</h2><p>ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ನಿಯಮ (CMVR) 1989ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (EV) ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p><p>ಇವಿ ವಾಹನಗಳು ಪಿಯುಸಿ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ</p><p>ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಎನ್ಜಿಯಂತಹ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಬಳಸಿ ಓಡುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.</p>