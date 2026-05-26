ನವದೆಹಲಿ : ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದ ಸಂಸದ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಶೀದ್ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಂ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಧು ಜೈನ್ ಅವರ ಪೀಠವು ರಶೀದ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ನಂತರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಜೂನ್ 25 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ.

ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮೇ 18ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜೂನ್ 2ರಂದು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ರಶೀದ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಂದೆಯ ನಿಧನದ 40ನೇ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ರಶೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು.

ಮೇ 18ರಂದು ನೀಡಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಜೂನ್ 2ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅಂದು ರಶೀದ್ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ,ತಂದೆಯವರ 40ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಜೂನ್ 25 ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಾಮೀನು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಶೀದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ರಶೀದ್ ಅವರು ಸ್ಮಶಾನ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.