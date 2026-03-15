ಅರಾವಳಿ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ 10 ಸದಸ್ಯರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ: ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಸ್ತು

ನವದೆಹಲಿ: ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 10 ಸದಸ್ಯರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

 ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಭಾರತೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವಾ ನಿರತರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 

ಸಮಿತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಾಂಚನಾ ದೇವಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಪಾಲುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕೇಡರ್ನ 1991ರ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಂಚನಾ ದೇವಿ ಅವರು, ಅರಣ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಎಫ್ಎಸ್ಐನ ಮಾಜಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಭಾಷ್ ಅಶುತೋಷ್, ಜಿಎಸ್ಐನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ನೀತಿ ತಜ್ಞ ತೇಜಲ್ ಕಾನಿಟ್ಕರ್, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧಕ ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾದವ್, ಹಿರಿಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸ ತೇಜ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ವೇಯರ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್.ವಿ ಸಿಂಗ್, ಗುಜರಾತ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್. ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.